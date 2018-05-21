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Ученые превратили зеленый чай в мощнейшее лекарство от рака


Экстракт зеленого чая помог ученым создать наночастицы, способные уничтожать практически все раковые клетки в легких человека при их подсвечивании лазером, говорится в статье, как передает Арменпресс, об этом опубликованной в журнале ACS Applied Nano Materials.

"Наш следующий шаг – увеличить масштабы экспериментов. Мы планируем проверить, можно ли использовать квантовые точки для получения "фотографий" раковых клеток, и надеемся понять, как они соединяются и проникают внутрь них", — заявил Судхагар Питчаймуту из университета Суонси (Великобритания).

В последние годы ученые создали несколько принципиально новых методов лечения рака, опирающихся на различные органические или неорганические наночастицы. В некоторых случаях наночастицы сами по себе служат средством для удаления опухоли, выступая в качестве своеобразной "мишени", на которую наводятся или иммунные клетки, или излучение лазера, нагревающее частицы и сжигающее клетки.

 




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