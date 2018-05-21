В Японию впервые поставили американский сжиженный сланцевый газ

Первый танкер со сжиженным природным газом (СПГ), полученным из газа со сланцевых месторождений в США, прибыл в понедельник в японский порт Иокогама. Как передает Арменпресс, об этом сообщила корпорация Tokyo Gas, которая заключила соответствующий контракт на поставки сроком 20 лет.

Объем первой партии составил 70 тыс. тонн, чего хватит для обеспечения 220 тыс. домохозяйств в течение года. Газ произведен на предприятии ST Cove Point - совместной компании Tokyo Gas и Sumitomo Corporation, расположенном на востоке американского штата Мэриленд. "Благодаря этому проекту и новым поставщикам Tokyo Gas сможет расширить свою сеть", - отмечается в заявлении компании.

Всего в течение 20 лет она планирует поставлять в Японию 1,4 млн тонн СПГ ежегодно с этого предприятия. До настоящего времени Япония покрывала около 80% своих потребностей за счет поставок газа из Австралии, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.