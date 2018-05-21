Компания Ucom снизила цены на более, чем 60 смартфонов и запустила в продажу iPhone 8 Red

В преддверии летних каникул компания Ucom пересмотрела цены на более, чем 60 моделей смартфонов, а также запустила в продажу новые модели смартфонов iPHone 8 и iPhone 8 Plus Red. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom.

Широкий выбор смартфонов HTC, Huawei, Alcatel, Blackberry, BLU доступен по наиболее конкурентоспособным ценам на рынке, сниженным почти до 40%. Предпочитаемую модель смартфона можно приобрести, заплатив его полную стоимость и подключившись к одному из тарифных планов Ucom Универсал на 24 месяца. Всего от 1300 драмов в месяц абоненты смогут приобрести самую удобную для себя модель. А при подключении к постоплатным тарифным планам Ucom Универсал абоненты ежемесячно будут получать до 3000 минут для звонков во все местные сети, Арцах, США и Канаду, до 15 ГБ мобильного интернета и до 3000 SMS-сообщений для отправки по всем местным номерам и в Арцах.

«Будучи клиентоориентированной компанией, мы предлагаем не только новейшие смартфоны с возможностью гарантийного и постгарантийного обслуживания, но и периодически пересматриваем цены на уже существующие модели. В преддверии заключительных экзаменов, «Последнего звонка» или просто летних каникул компания Ucom решила порадовать такой новостью своих абонентов, у которых самые разные предпочтения и финансовые возможности», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

С техническими возможностями смартфонов можно ознакомиться в интернет-магазине Ucom по адресу shop.ucom.am.