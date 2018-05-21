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В одном из бакинских кафе прогремел взрыв


В одном из бакинских кафе около ТЦ Elite прогремел взрыв. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

По сведениям, в результате взрыва в кафе, расположенном вблизи торгового центра Elite, погибли два человека. Еще два человека ранены, они госпитализированы в Республиканский ожоговый центр.


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