В одном из бакинских кафе прогремел взрыв

В одном из бакинских кафе около ТЦ Elite прогремел взрыв. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

По сведениям, в результате взрыва в кафе, расположенном вблизи торгового центра Elite, погибли два человека. Еще два человека ранены, они госпитализированы в Республиканский ожоговый центр.