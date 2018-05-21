Медики рассказали, как максимально продлить жизнь сердцу

Сердце и кровеносные сосуды будут оставаться молодыми и здоровыми даже в преклонные годы жизни в том случае, если их обладатель занимается интенсивными физическими упражнениями 4-5 раз в неделю, как передает Арменпресс, об этом заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Physiology.

"Здоровьем сердца и сосудов в старости нужно заниматься в молодости – нельзя ждать до семидесяти лет и надеяться, что вам удастся как-то омолодить их. Даже если вы будете заниматься зарядкой целый год, то в этом возрасте вряд ли что-то изменится. Сейчас мы планируем проверить, помогут ли два года занятий спортом улучшить работу сердца и сосудов у сорокалетних мужчин и женщин", — заявил Бенджамин Левин (Benjamin Levine) из университета Техаса в Далласе (США).

Низкий уровень физической активности считается одной из причин учащения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, проблем с костями в пожилом возрасте и целого ряда других проблем и болезней, связанных с накоплением в организме холестерина и других вредных веществ, или развитием хронических воспалений.

Как показывают наблюдения ученых, даже незначительное повышение уровня физических нагрузок резко понижает шансы развития инфаркта и прочих проблем с сердцем и сосудами. Причина этого заключается в том, что зарядка и спорт действуют на организм, как антиоксиданты, подавляя синтез веществ, связанных с развитием воспалений.