Ученые выявили связь особенностей мозга с уровнем доходов

Социальное-экономическое положение человека связано с анатомией и функциональностью мозга, утверждают в своей работе ученые из Техасского университета.

В исследовании приняли участие 304 человека в возрасте от 20 до 89 лет. Испытуемые рассказали о своем образовании, карьере и доходах, после чего их головной мозг был обследован с помощью магнитно-резонансной томографии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В результате ученые получили данные об объеме серого вещества, толщине коры полушарий и функциональных связях между отдельными участками мозга.

Соотнеся показания двух экспериментов, исследователи установили, что у более успешных людей среднего возраста (35-64 лет) больше серого вещества, а также более крепкие нейронные связи по сравнению с их менее успешными сверстниками. Эти показатели связывают с лучшей памятью и меньшим риском старческого слабоумия.

По мнению авторов исследования, их работа доказывает, что образ жизни, питание, окружающая среда и жизненный опыт влияют на здоровье и состояние головного мозга.