Директор фонда «Подари жизнь» уверяет, что фонд продолжит свою деятельность

Благотворительный фонд «Подари жизнь» продолжит свою деятельность, направляя свои силы на спасение жизней детей, страдающих онкологическими заболеваниями и заболеваниями кроветворной системы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала директор фонда «Подари жизнь» Вержинэ Восканян, опровергая слухи, распространившиеся в Сми о якобы прекращении деятельности фонда.

«После смены власти в стране в деятельности фонда изменились определенные технические регуляции. Мы временно заморозили свою деятельность, это не означает отказа от финансирования лечащихся детей – просто 2 месяца мы не будем брать новых бенефициаров. Это встретило бурную реакцию, многие дети и родители впали в панику. Поэтому собрался совет попечителей фонда, и было принято решение не замораживать деятельность фонда»,- сказала она.

На вопрос, не было ли связан о решение о временном замораживании фонда с тем, что изменился статус председателя совета попечителей фонда – супруги бывшего ;президента Риты Саргсян, она ответила, что именно с целью уточнения источников финансирования и было принято подобное решение. По ее словам, они обратятся к Рите Саргсян, предложив ей оставаться председателем совета попечителей фонда.

17-го мая по инициативе супруги премьер-министра Анны Акопян состоялось совещание, посвященное проблемам детей, страдающих онкологическими заболеваниями и заболеваниями кроветворной системы, на которое фонд «Подари жизнь» приглашен не был. По мнению члена совета попечителей фонда Шушаник Аревшатян, возмпжно именно по причине слухов о закрытии фонда.

Она призвала не политизировать благотворительность. По ее словам, они будут искать источники финансирования вне политической конъюнктуры.

Армянский фонд "Подари жизнь" был основан в декабре 2009 года при поддержке Российского фонда "Подари жизнь".

Цель нашего фонда: помощь детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

Основные задачи Фонда:



сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями,

• привлечение общественного внимания к проблемам детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями,

• оказание социальной и психологической помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями,

• содействие работе волонтёрских групп при детских онкогематологических клиниках,

• содействие развитию безвозмездного донорства крови.



Главной задачей Армянского фонда является помощь детям в Армении для получения полноценного лечения.



Сотрудники, волонтеры и друзья Фонда стараются исправить сложившееся положение, чтобы семьи с больными детьми не оставались один на один со страшной болезнью. Дети заболевшие и победившие рак совершенно особенные, они по-другому ценят жизнь, они сильные, крепкие, социально-ориентированные люди, это доказано во всем мире.



Для того, чтобы помочь детям нужны не только лекарства, дорогостоящее оборудование, волонтерская помощь, но и внимание общества к проблемам детской онкологии.



Лечение детского рака крови обходится очень дорого. В зависимости от необходимости трансплантации костного мозга лечение может стоить от 15 до 150 тысяч долларов США, а иногда и больше. Без помощи благотворителей такое лечение, фактически, невозможно. Даже в самых богатых странах мира детская онкология существует и её лечение развивается благодаря поддержке благотворителей. Кроме прямой помощи детям, благотворители во всем мире поддерживают решение системных проблем (строительство корпусов клиник, оснащение лабораторий)и развитие новых технологий, которые потом становятся стандартами лечения и спасают сотни тысяч детей.



Очень важно участие и неравнодушие известных людей, врачей, актеров, журналистов для привлечения большего внимания общества к проблеме детского лейкоза и объединения десятков тысяч людей для борьбы с этой болезнью.

Среди членов Попечительского Совета Вы не найдете очень крупных бизнесменов. Это не означает, что нам не нужна их помощь. Просто Попечительский Совет в нашем Фонде это люди, которых многие знают. Им просто не безразлично, что станет с тем поколением детей, которые сегодня, рождаются в Армении.Почётный председатель армянского фонда "Подари жизнь" - Первая леди Армении, г-жа Рита Саргсян.