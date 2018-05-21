Слушания с участием Цукерберга об утечке данных будут транслироваться в прямом эфире

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни объявил в понедельник в твиттере, что слушания об утечке персональных данных пользователей Facebook с участием главы компании Марка Цукерберга пройдут 22 мая в открытом режиме и будут транслироваться напрямую, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я лично обсудил с президентом Facebook господином Цукербергом возможность прямой трансляции заседания с его участием. Рад сообщить, что он согласился на эту новую просьбу. Отличные новости для граждан ЕС. Я благодарю его за уважение, проявленное к ЕП", - написал Таяни.

Он уточнил, что слушания состоятся во вторник с 18:15 до 19:30 по местному времени (19:15-20:30 по московскому времени).