Премьер-министр Армении провёл совещание по подготовке к 17-му саммиту Франкофонии

Под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого обсуждался ход работ по подготовке и проведению 17-го саммита глав государств и правительств Франкофонии.

Премьер-министр подчеркнул важность организации и проведения саммита на высоком уровне. «Это беспрецедентное мероприятие по своему объёму в истории третей республики. Мы должны сделать всё, чтобы это событие было историческим не только для Армении, но и для международной организации Франкофонии», - отметил Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, ответственные доложили, что в саммите примут участие главы почти пяти десятков государств и правительств, намечается также участие делегаций партнёрских структур Франкофонии. Ожидается прибытие более сотни делегаций, общее число гостей составит до 5000 человек. За три дня до старта двухдневного саммита состоится конференция министров иностранных дел, которой будет предшествовать также заседание постоянного совета.

В рамках мероприятия будет организован экономический бизнес-форум при широком участии компаний и предприятий стран франкофонии. Будет сформирован район Франкофонии, состоится гала-концерт, в честь официальных делегаций будет дан государственный ужин. Было отмечено, что уже утверждены логотип и девиз саммита: «Жить вместе», будет разработан специальный веб-сайт.

В ходе совещания премьер-министру доложено о работах, которые выполняются в направлении обеспечения инфраструктур и решения ряда других технических вопросов.

Никол Пашинян отметил, что совещания, связанные с организацией саммита будут носить регулярный характер, для того, чтобы вовремя отреагировать на все возможные проблемы и быстро найти решения.