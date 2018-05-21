20-летнего юношу убили в гараже, затем перенесли тело в квартал Силикян и сожгли: детали преступления

В результате необходимых следственных и процессуальных действий, предпринятых Следственным отделением СК Армении по административным округам Ачапняк и Давидашен, выяснен мотив убийства 20-летнего молодого человека, получены достаточные фактические данные о том, что убийство произошло на территории административного округа Малатия-Себастия, после чего тело было перевезено для сокрытия следов преступления. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.



Как ранее сообщала пресс-служба Следственного комитета Армении, 17-го мая на в квартале Силикян на территории, ведущей от 3-го села в сторону кладбища, в вырытой яме было обнаружено сожженное и перевязанное проволокой тело молодого человека с колото-резаной раной в области шеи.



В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам части 1-й статьи 104-й (Убийство) Уголовного кодекса Армении, была установлена личность погибшего - им оказался 20-летний житель столичного округа Малатия-Себастия 1998 года рождения, а также реальное место убийства, мотив и личность предполагаемого преступника.

В частности, в ходе предварительного следствия были получены фактические данные о том, что 20-летний парень был убит в гараже на территории округа Малатия-Себастия. Предполагаемый преступник во время возникшей ссоры сперва нанес пострадавшему удары ножом в шею, а затем для сокрытия следов преступления перевез тело к кладбищу в квартале Силикян, где, облив маслом и бензином, сжег его.Подозреваемый задержан и допрошен. С его участием был проведен осмотр места инцидента, в ходе которого он представил обстоятельства произошедшего.Следствие продолжается, принимаются меры для проверки показаний подозреваемого, а также обеспечения объективного, полного и всестороннего расследования.