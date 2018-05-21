Планируется создание формата парламентского сотрудничества Кипр – Армения – Греция

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 21 мая принял делегацию во главе с председателем Палаты представителей Кипра Деметрисом Силурисом. По итогам встречи А.Баблоян и Деметрис Силурис выступили с заявлениями для прессы.

Визит делегации парламента Кипра в Армению внесет весомый вклад в дальнейшее углубление и развитие межгосударственных отношений наших дружественных стран. Как передает «Арменпресс», об этом председатель НС Армении Ара Баблоян сказал во время совместной пресс-конференции с председателем Палаты представителей Кипра Деметрисом Силурисом.

По словам Баблояна, искренние и крепкие отношения Армении и Кипра обусловлены нашими историко-культурными, духовными и другими общностями системы ценностей.

«С делегацией Республики Кипр мы провели очень содержательную встречу, в ходе обсуждались вопросы, касающиеся двусторонних межпарламентских отношений. Обсудили предложение о создании в рамках межпарламентских организаций формата парламентского сотрудничества Кипр – Армения – Греция», – сообщил Баблоян.

Председатель Палаты представителей Кипра Димитрис Силлурис в свою очередь отметил, что они заинтересованы в углублении отношений с Арменией.

«Я уверен, что будущее принадлежит нашим народам, и основой являются справедливость и демократия», – добавил он.