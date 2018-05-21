Геворг Горгисян прокомментировал заявление Манэ Тандилян о накопительной пенсионной системе

Депутат от блока «Елк» Геворг Горгисян уверяет, что позиция министра труда и социальных вопросов Армении Манэ Тандилян в вопросе о накопительной пенсионной системе не изменилась. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал в Национальном Собрании Армении 21 мая секретарь парламентской фракции блока «Елк» Геворг Горгисян.

По его словам, накопительная пенсионная система должна действовать на добровольной основе.

«Когда началось движение, мы говорили о том, что накопительная пенсионная модель имеет хорошее применение во всем мире, а вариант, предлагаемый в Армении, просто абсурдный, и мы боролись против него. Все это должно быть на добровольной основе», - сказал Горгисян, добавив при этом, что и министр труда и социальных вопросов Армении Манэ Тандилян придерживается того же мнения.

«В свое время мы работали над этим, но сейчас иная ситуация. Мы обсудим этот вопрос с министром и все поймем. Нужно заметить, что изменилось еще одно – граждане Армении стали доверять кабинету министров. Я уверен, что любое решение Тандилян будет обоснованным», - сказал депутат.

Согласно законодательству, с 1 июля текущего года накопительная пенсионная система должна стать обязательной для всех. До этого она была обязательной лишь для сотрудников госсектора.

Как сообщалось ранее, министр по вопросам труда и соцзащиты Манэ Тандилян думает, что Армении нужна накопительная система. Как передает «Арменпресс», об этом она пишет на своей странице в Facebook. В записи комментируются отклики в соцсетях на мнения о накопительной системе, выражаемые ею ранее и сегодня.

«Прежде всего – из всех проблем, наличествующих в руководимой мною отрасли, проблема накопительной системы – самая легко решаемая для меня, как для политического деятеля, который против обязательности накопительной системы. Видимо, журналисты спутали 2 части вопроса - Армении нужна накопительная система, однако это не означает, что она должна быть обязательной. Можно делать выводы и комментарии, но не надо приписывать их мне»,- пишет министр по вопросам труда и соцзащиты Манэ Тандилян.

Она поясняет, почему, в данном случае, она не сделала ясного заявления. По ее словам, отныне выражаемые ею мысли отображают позицию правительства.

Как пишет министр по вопросам труда и соцзащиты Манэ Тандилян, Армении нужна накопительная система, поскольку каждый должен иметь право выбора, и государство обязано обеспечить каждому возможность осуществления этого выбора.

По ее словам, независимо от того, кто находится у власти, в Армении есть около 200,000 наемных сотрудников, которые участвуют в накопительной системе, и суммы этих фондов сейчас находятся в обороте и защищены гарантиями правительства Армении.

По ее словам, закон об обязательности накопительной системы все еще нуждается в доработке, особенно, в связи с приближением срока ее обязательности, и работа в этом направлении ведется.

С 1 января 2014г. в Армении внедрена система обязательной накопительной пенсии, однако некоторые положения закона «О накопительных пенсиях» 2 апреля Конституционным судом РА признаны противоречащими Конституции. КС принял решение признать эти положения потерявшими силу – до 30 сентября с/г. 2014թ.

В накопительных пенсионных фондах Армении, по положению на конец ноября 2017 года, скопилось 105.6 млрд драмов. Средства начали собирать с 2014 года, прибыльность за это время составила 44%, т.е., вложенные в 2014 году 10 тысяч драмов сегодня стали примерно 14.400 драмами. В 2017 году прибыльность составила около 13%. За указанное время активных участников - 188 тысяч, и их число растет, пассивных участников – около 300 тысяч. Пассивный участник - когда человек учтен в системе, однако сейчас не работает и не делает платежей. Из 188 тысяч активных участников 65 тысяч - из госсектора, остальные – из частного. Около 70% вкладов – в драмах, т.е., деньги вложены в Армении. Законодательно имеется ограничение – 60% должно храниться в драмах. Деньги вложены в государственные облигации, банковские вклады, биржевые акции и пр.

Активами фонда управляют 2 компании: «Амунди-Акба Ассет Менеджмент» и «Це-Квадрат Ампега Ассет Менеджмент Армения». Обе компании – европейские, зарегистрированы в Армении, достаточно надежные.

С 1-го июля 2018 года участие в накопительной системе становится обязательным.