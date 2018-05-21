Новые назначения начальника полиции Армении Валерия Осипяна

В различных подразделениях полиции состоялись новые назначения. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян.

В частности, приказом начальника полиции Армении Валерия Осипяна подполковник полиции Ваге Казарян назначен начальником Тавушского областного управления, при этом он освобожден от должности руководителя Дилижанского областного управления полиции Армении.

Другим приказом Осипяна заместителем начальника полиции Еревана назначен заместитель начальника Центра полиции по линии службы Эдгар Петросян.