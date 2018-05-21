Президент Армении принял председателя Палаты представителей Кипра

Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял председателя Палаты представителей Кипра Деметриса Силуриса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. После краткой беседы тет-а-тет состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций.

Приветствуя гостей, президент Армении отметил, что такие официальные визиты на высоком уровне способствуют укреплению и расширению двусторонних связей. По его словам, лучшим результатом исторической дружбы двух народов является существующее полноценное взаимопонимание и взаимопомощь между Арменией и Кипром.

По словам Деметриса Силуриса, два народа всегда основывались и основываются на универсальных ценностях и принципах, и в том числе благодаря этому им удалось преодолеть все испытания.

Собеседники согласились с тем, что армяно-кипрские отношения, сформировавшиеся на исторически прочной основе и взаимном уважении, имеют большой потенциал для развития.

Армен Саркисян и Деметрис Силурис придали большое значение активизации политического диалога между двумя странами и дальнейшему развитию экономических связей, особенно в сферах туризма, услуг и банковского дела. Стороны также подчеркнули важность программ сотрудничества и обмена в научно-образовательной сфере.

Президент Саркисян выразил благодарность кипрским властям и народу за признание одними из первых Геноцида армян.

В ходе встречи была отмечена также важность ратификации странами ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и его применения.

Деметрис Силурис выразил поддержку кипрской стороны продолжающимся переговорам по урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. В свою очередь президент Саркисян высоко оценил конструктивную и сбалансированную позицию Кипра в данном вопросе.