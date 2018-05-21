В январе-апреле 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, экономическая активность в Армении выросла на 9.7%. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, об этом свидетельствуют текущие оперативные данные по социально-экономкическому положению в стране за этот период. Спад ВВП, который отмечался только в сельском хозяйстве, также сменился на рост.

За январь-апрель 2018 года, по сравнению с тем же периодим прошлого года, рост строительства составил 21.8 %, или 64 млрд 759.6 млн драмов.

В январе-апреле 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, в производстве электроэнергии отмечается спад в размере 0,4%; в сфере услуг (без торговли) отмечается повышение в размере 17.6 %, составив 487 млрд 107.7 млн драмов. За январь-апрель 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого, 2017 года, в ВВП в сельском хозяйстве отмечается рост в размере 2,2%. Показатели достигли 129 млрд 455.1 млн драмов.

Индекс потребительских цен за январь-апрель 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, вырос на 3,1%, а индекс цен на промышленные товары – на 3,8%.

За январь-апрель 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, торговый оборот вырос на 10,3%. Показатели достигли 787 млрд 571.2 млн драмов. Объем промышленной продукции за январь-апрель 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, вырос на 5,2 %, достигнув 522 млрд 115.1 млн драмов.

Средняя номинальная зарплата за январь-апрель 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, выросла на 3,5% (166.150 драмов), в государственном секторе средняя номинальная зарплата составила 139.789 драма, увеличившись на 0,8%, а в частном секторе она составила 182.573 драма, увеличившись на 4,1%.

За январь-апрель 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого, 2017 года, внешний товарооборот вырос на 31,2% (2 млрд 221.8 млн долларов), причем, экспорт вырос на 25,5% (764.5 млн долларов), а импорт – на 34.3 % (1 млрд 457.3 млн долларов). Курс доллара за январь 2018 года составил 481.38 драма.

Все показатели приведены в текущих ценах.