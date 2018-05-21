Вазген Манукян представил премьер-министру Николу Пашиняну ряд предложений

Председатель Общественного совета Армении Вазген Манукян 18-го мая обратился с письмом и представил премьер-министру Николу Пашиняну ряд предложений, которые были приняты на заседании Общественного совета Армении 16-го мая. В частности, в письме сказано, что предложения Общественного совета Армении представлялись властям в течение 10 лет: ряд из них был принят и претворен в жизнь, ряд остается неосуществленными.

Как пишет председатель Общественного совета Армении Вазген Манукян, все сделанные ими предложения находятся в правительстве Армении, и их можно включить в программу правительства, которая будет представлена в НС Армении.

Как передает «Арменпресс», председатель Общественного совета Армении Вазген Манукян вкратце изложил в письме премьер-министру Николу Пашиняну содержание предложений, которые были приняты на заседании Общественного совета Армении 16-го мая.

Кроме того, он изложил в письме премьер-министру Николу Пашиняну свои личные соображения по самым проблематичным – по его мнению отраслям: образованию, горнодобывающей отрасли, сельскому хозяйству.