NYT: умерла американская актриса Патриция Морисон

Американская актриса мюзикла и кино Патриция Морисон умерла в возрасте 103 лет. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times со ссылкой на близкого друга семьи актрисы.

По информации издания, актриса скончалась в субботу от естественных причин.

Дебют Патриции Морисон состоялся на Бродвее в 1933 году, а в 1938 году актриса подписала контракт с киностудией Paramount Pictures.

Широкая известность пришла к ней после роли в бродвейском мюзикле "Целуй меня, Кэт" (Kiss Me, Kate, 1948), а кинозрителям Патриша Морисон запомнилась по роли миссис Хильды Кортни в фильме "Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству" (Dressed to Kill, 1946).

В последний раз Патриция Морисон появилась на экране в 1989 году в одном из эпизодов комедийного сериала "Веселая компания" (Cheers, 1982-1993). Актриса никогда не была замужем и не оставила наследников.

