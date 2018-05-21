На торжественном заседании ПА ОЧЭС, посвященном 25-летию со дня принятия декларации о создании данной структуры, которое проходило 17-19-го мая, обсуждались предложения и подходы относительно будущего Организации черноморского экономического сотрудничества. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 21 мая глава армянской делегации в Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества, председатель постоянной Комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, депутат от Республиканской партии Армении Гагик Минасян.

По его словам, на заседании, в частности, обсуждались достижения организации за последние 25 лет. Также отмечались те направления, по которым организация должна будет развиваться в будущем. Предложений, как отметил Минасян, было много, и больше половины стран-участниц ОЧЭС представили свое видение и подходы относительно дальнейшего развития данной организации.

В результате, как отметил Гагик Минасян, были представлены два противоположных подхода, которые были представлены армянской и украинской делегациями. Армянская делегация выступила против политизации парламентской ассамблеи ОЧЭС. Армянская делегация утверждала, что данная организация должна иметь исключительно экономическое значение и не затрагивать вопросы международно-правового характера, поскольку они находятся вне рамок ОЧЭС. Украинская же делегация, в частности, заявляла о том, что ОЧЭС должна проявлять большую активность, и выдвигала на первый план вопросы, связанные с признанием территориальной целостности стран-участниц и многие другие проблемы, находящиеся в рамках международно-правового регулирования. «Мы считаем, что Парламентская ассамблея ОЧЭС должна оставаться экономической организацией. Ассамблей с политическим уклоном довольно много, и это единственная в своем роде Парламентская ассамблея, имеющая исключительно экономическое значение», - заметил руководитель армянской делегации.

Армянская делегация придавала большое значение тому, чтобы выдвинутое ею предложение было принято, но еще большее значение для нее имело то, что также не принято предложение украинской стороны.

Вместе с тем глава постоянной парламентской Комиссии также сообщил, что в своем выступлении он помешал турецкой стороне дать односторонние оценки относительно палестино-израильского конфликта. Как подчеркнул Гагик Минасян, позиции Турции в данной организации очень сильные, и она периодически пытается этим воспользоваться для продвижения своих интересов. По его словам, в регионе есть множество нерешенных проблем, и важное значение имеет экономическое сотрудничество, благодаря чему стороны конфликта становятся более осторожными.