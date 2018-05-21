Вместо семи лет – за семь дней: Армен Саркисян – о пробуждении в людях гражданского чувства

Армения – маленькая страна, однако глобальная нация, следовательно, не следует упускать создавшиеся возможности для привлечения потенциала армянства на службу интересам Армении, думает президент Армении Армен Саркисян.

Как передает «Арменпресс», президент Армении Армен Саркисян выступил ночью 21-го мая в прямом эфире обсуждения под названием «Завтра Армении: гражданская дипломатия в действии», которое состоялось в Лос-Анджелесе, в Институте армянских исследований Университета Южной Калифорнии.

По поводу последних политических развитий в Армении президент Армении Армен Саркисян сказал, что они отличались исключительностью мирного характера протестных акций, что создало возможность для изменения политической системы путем высказывания собственных мнений и убеждений.

«Думаю, что как армяне, мы должны гордиться всем тем, что произошло в апреле-мае 2018-го. Конечно, все это создает ожидания во всем мире, и не только среди молодых армян. Однако, во первых, это заставляет молодых армян поверить, что они являются хозяевами этой страны, будущего, ценностей и наследия. Второе важное чувство – быть гражданином, быть ответственным за будущее»,- сказал президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, когда ему предложили стать президентом Армении, он думал, что ему предстоят 7 лет обсуждений, поощрения людей к тому, чтобы они чувствовали себя гражданами, чтобы они выражали собственное мнение, боролись за свои убеждения, шли на выборы честно и ответственно. Однако вместо семи лет это произошло за семь дней.

«Армения – маленькая страна, однако глобальная нация, следовательно, не следует упускать создавшиеся возможности для привлечения потенциала армянства на службу интересам Армении. Используя обстоятельства, мы должны реконструировать нашу страну во имя будущих поколений»- сказал президент Армении Армен Саркисян.

сказал президент Армении Армен Саркисян.