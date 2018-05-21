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NASA опубликовало новое изображение Солнца


NASA опубликовало новое изображение Солнца. Снимок был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в середине мая, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Фотография была составлена из различных изображений с использованием экстремального ультрафиолетового света с различной длиной волны. Благодаря этому снимок окрасился в фиолетовый цвет.

На фото также видны области солнечной активности: просматриваются бирюзовые дуги силовых линий магнитного поля.

 

 




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