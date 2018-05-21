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Давид Санасарян назначен начальником Государственной контрольной службы Армении


Член инициативы «Сделай шаг» Давид Санасарян назначен начальником Государственной контрольной службы Армении.

Как передает «Арменпресс», в эфире телеканала «Հ3» он сказал, что начнет деятельность в этой ответственной структуре под лозунгом «Здравствуй, коррупця, я тебя ждал!» и завершит с лозунгом «До свидания, коррупция, тебя больше нет!».

Государственная контрольная служба Армении призвана служить контрольным полномочиям премьер-министра Армении. Это одна из тех 4-ех структур, которая находится под непосредственным контролем премьер-министра Армении. Среди этих структур также полиция, Служба национальной безопасности и Служба государственной охраны.

Деятельность Государственной контрольной службы Армении регулируется следующим  законом.


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