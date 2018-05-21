Во второй тур выборов мэра Кишинева вышли кандидаты от левой и правой оппозиции - представитель пророссийской Партии социалистов Иван Чебан и лидер проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

После подсчета 100% протоколов на выборах мэра Кишинева лидирует кандидат социалистов Ион Чебан с результатом 40,98%, сообщает ЦИК Молдавии.

Представитель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе на втором месте, у него 32,12%.Два кандидата будут бороться за мандат мэра во втором туре выборов, который состоится 3 июня.

Главным сюрпризом первого тура стало то, что представитель правящей в Молдавии Демократической партии, и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду не вышла во второй тур, получив только 17,65% голосов избирателей.

В выборах мэра Кишинева участвовало 11 кандидатов.