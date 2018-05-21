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"Не можешь победить, вступай в их ряды": Клинтон надела шапку-ушанку


Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время выступления перед студентами Йельского университета достала и примерила шапку-ушанку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает The Hill.

"Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", — прокомментировала жест Клинтон.

Отмечается, что она произносила речь на выпускном мероприятии университета, на которое по традиции принято надевать необычные головные уборы.

В ходе выступления Клинтон призналась, что все еще анализирует свое поражение на президентской гонке 2016 года.

"Я все еще сожалею об ошибках, которые я допустила. Тем не менее я все же думаю, что понимание того, что произошло на этих странных и диких выборах, поможет нам защитить нашу демократию в будущем", — сказала она.




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