СМИ: лайнер японской авиакомпании загорелся на взлете

Пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся в понедельник на взлете в токийском международном аэропорту Нарита. 137 пассажиров лайнера, направлявшегося в Гонконг, были экстренно эвакуированы из заполненного дымом салона. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает телеканал TBS.

Трое получили отравление, им оказывается помощь.

По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания, расположенный в хвостовой части.