СМИ: лайнер японской авиакомпании загорелся на взлете
Пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся в понедельник на взлете в токийском международном аэропорту Нарита. 137 пассажиров лайнера, направлявшегося в Гонконг, были экстренно эвакуированы из заполненного дымом салона. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает телеканал TBS.
Трое получили отравление, им оказывается помощь.
По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания, расположенный в хвостовой части.
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