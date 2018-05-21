Ведется расследование для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего в Арцахе

В первом гарнизонном отделе Главного военного следственного управления СК ведется расследование для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего срочной службы, рядового Гамлета Григоряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

По сведениям, 20-го мая около 11:00 на оборонительном участке N-ской воинской части было обнаружено тело военнослужащего Гамлета Григоряна со сквозным пулевым ранением в области нижней челюсти и макушечного отдела черепа (входное отверстие – в области нижней челюсти, а выходное – в области макушки).Возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 110-й (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.Назначена судебно-медицинская экспертиза, предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств смерти военнослужащего и проверки возможных версий.