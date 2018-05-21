Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещает устранить препятствия для использования потенциала диаспоры в становлении государственных институтов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил ночью 21-го мая в прямом эфире обсуждения под названием «Завтра Армении: гражданская дипломатия в действии», которое состоялось в Лос-Анджелесе, в Институте армянских исследований Университета Южной Калифорнии.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что смыслом существования Республики Армения является концентрирование потенциала диаспоры – социального, экономического, финансового, научного и пр,- на своей территории и обеспечение безопасности этого потенциала.

«Наша задача – приостановить колесо тысячелетий эмиграции нашего народа и повернуть его назад, сделать Армению страной, вектор которой направлен на эти цели. Для этого необходимо, чтобы гражданин Армении был высшей властью в стране, это должно стать краеугольным камнем будущего Армении»,- сказал он.

По его словам, первичной задачей нового правительства должно стать обеспечение гарантий институциональной власти народа.

На вопрос, каким образом может быть народ вовлечен в политические процессы в межвыборные промежутки, Никол Пашинян ответил, что после перемен проблем с вовлеченностью граждан не будет – главное, чтобы граждане боролись за свои права.

По поводу участия диаспоры в процессах управления он сказал, что препятствия к этому часто закреплены в Конституции, устанавливая цензы оседлости и гражданства.

По его мнению, эти ограничения не способствуют осуществлению национальных интересов и создают искусственные препоны для привлечения потенциала диаспоры. «Мы намерены исправить эти ограничения, для использования потенциала диаспоры в становлении государственных институтов»,- сказал он.