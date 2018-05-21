Более 100 палестинцев погибли с начала антиизраильских выступлений в Газе

Более 100 палестинцев стали жертвами столкновений в секторе Газа с израильскими солдатами и полицией, происходивших с конца марта. Такие данные, как сообщила газета Al Youm As Sabia, привело в воскресенье палестинское министерство здравоохранения.

"С 30 марта по настоящее время в стычках в приграничных районах, преимущественно на востоке сектора, погибли 112 палестинцев", - отмечается в заявлении минздрава. Кроме того, по информации ведомства, 13 тыс. 190 арабов получили ранения различной тяжести или отравление газом, который использует израильская полиция для разгона демонстрантов.

Министерство уточнило, что среди погибших - 13 детей и юношей, не достигших 18 лет, среди получивших ранения - около 2 тыс. подростков, более 1 тыс. женщин. Более 300 участников манифестаций, получивших ранения, до сих пор находятся в тяжелом состоянии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Многотысячные выступления в Газе в рамках "Марша возвращения" начались с конца марта, когда палестинцы отмечали День земли, и семь пятниц подряд оборачивались столкновениями и беспорядками в приграничных районах. В минувший понедельник стычки стали самыми ожесточенными за все время с начала акций. Они были приурочены к официальному открытию посольства США в Израиле в "городе трех религий" - Иерусалиме. В тот день в столкновениях были убиты более 60 палестинцев.





