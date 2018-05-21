В США водитель автомобиля протаранил здание ресторана

Водитель автомобиля протаранил здание ресторана в американском штате Северная Каролина, два человека погибли, не менее двух получили травмы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Gaston Gazette.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в воскресенье в одном из ресторанов небольшого города Бессемер Сити около 12.00 по местному времени (19.00 мск). По информации очевидцев, местная семья зашла в ресторан пообедать, некоторое время спустя отец семейства поднялся, вышел из ресторана, сел в машину и врезался в здание ресторана, пишет издание.

Отмечается, что в результате инцидента погибла дочь подозреваемого и еще один член семьи. Причины происшествия уточняются.