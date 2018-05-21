ЕС собрался возместить убытки европейским компаниям, пострадавшим от санкций США

ЕС рассматривает вопрос об оказании помощи странам, которые пострадают от санкций США из-за своего сотрудничестве с Ираном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в воскресенье The Hill со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

"Позволим ли мы США быть экономическим полицейским всего мира? Ответ - нет", - заявил Ле Мэр. По его словам, соглашение 1996 года позволит Евросоюзу взять на себя все расходы, которые лягут на европейские компании, попавшие под американские санкции.

После того, как США объявили о выходе из иранской ядерной сделки и восстановлении санкций против Тегерана, Вашингтон предупредил о том, что могут быть введены новые ограничительные меры, которые коснутся европейских компаний, сотрудничающих с Ираном.