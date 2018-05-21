Бизнес корректирует цены: экономист – о снижении цен на сахар, бананы и прочие товары

Создавшееся в стране положение привело к тому, что по некоторым позициям бизнес пересматривает свою ценовую политику. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал руководитель Центра инновационных и институциональных исследований Экономического университета Армении, экономист Атом Маргарян, комментируя снижение цен на сахар, бананы и прочие товары за последнее время.

«Пока еще правительство не представило свою программу, не применяло политических рычагов, однако бизнес сам корректирует цены по некоторым позициям. Бизнес прекрасно понимает, что теневая составляющая цен рано или поздно станет предметом изучения, а через некоторое время им представят счета за это. Именно поэтому разумные предприниматели идут на подобный шаг. Посоветую и прочим предпринимателям побыстрее пойти на подобные шаги. Соотношение цены-качество должно служить не просто получению прибыли, но и быть способом долгосрочной, справедливой конкуренции на рынке»,- сказал руководитель Центра инновационных и институциональных исследований Экономического университета Армении, экономист Атом Маргарян.

Он думает, что в скором времени будут пересмотрены и цены на топливо, удобрения, стройматериалы, древесину, лекарства – в стороны удешевления. По его мнению, будут изучены рынки крупных импортеров, и новые власти не могут бездействовать в этом смысле.

«Что должен делать бизнес? Он должен перераспределить капитал, накопленный в иных отраслях, пойти на диверсификацию, быть гибким – чтобы остаться на рынке в долгосрочной перспективе. Ясно, что для выживания нужна будет диверсификация бизнеса»,- сказал руководитель Центра инновационных и институциональных исследований Экономического университета Армении, экономист Атом Маргарян.

На прошлой неделе цена на сахарный песок упала с 390 драмов до 340, а бананов – с 900 драмов до 550- 600.