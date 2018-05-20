ВС РА не  может оставить безответными инженерные работы Азербайджана на границей с Арменией

Вооруженные силы Армении оценивают проводимые Азербайджаном на границе с РА инженерные работы с целью улучшения и продвижения своих позиций как провокационные и не могут оставить их безответными. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице «Фейсбук» написал пресс-секретарь министерства обороны РА Арцрун Ованнисян.

«В течение последних недель Вооруженные силы Азербайджана в некоторых частях армяно-азербайджанской границы проводят активные инженерные работы с целью улучшения и продвижения своих позиций.

Вооруженные силы Армении периодически, в том числе за последние дни, предупреждали командование дислоцированных на границе с Арменией азербайджанских сил, что активизация инженерных работ и другие провокационные действия являются причиной перестрелок, могут привести к нежелательным потерям.

ВС Армении периодически заявляли, что деструктивные шаги не могут остаться безответными и настоятельно призывали отказаться от действий, обостряющих обстановку»,- написал Арцрун Ованнисян.