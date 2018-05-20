В Международный день памяти жертв  СПИДа в Гюмри состоялась информационная акция и церемония  зажжения  свечей

В этом году Международный день памяти жертв СПИДа отмечается 20 мая. Благотворительная общественная организация «Армянский Каритас» в рамках программы «Профилактика ВИЧ/СПИД в постсоветских странах» на гюмрийской площади Вардананц организовала проведение информационной акции и церемонии зажжения свечей.

Как сообщила Арменпресс координатор программы Анна Акопян, в Армении 3400 зараженных СПИДом, 60% из них знают об этом. Самый большой показатель зарегистрированных (на 100.000 жителей) – в Ширакской области.

«Учитывая этот факт, проводится информационно-ознакомительная работа, особенно среди членов семей трудовых мигрантов. Основная роль принадлежит «Молодежному клубу». Сегодня в мире около 37 миллионов больных СПИДом. Зажжение свечей в память жертв этой болезни призвано вселить в людях толерантность, а грядущим поколениям – знание и уверенность», - сказала Анна Акопян.

Программа «Профилактика ВИЧ/СПИД в сельских общинах» проводится с 2012г., в рамках которой в 60 общинах Ширака проведена информационная работа, направленная на повышение уровня знаний о репродуктивном здоровье. Исследования на ВИЧ/СПИД и сопутствующих болезней в сельских общинах проводились анонимно и бесплатно.

Программа «Профилактика ВИЧ/СПИД в постсоветских странах» - логическое продолжение предыдущей, которая проводится совместно с Грузией и «Одесской Каритас» и охватывает еще 60 сельских общин Ширакской области.

Программа финансируется агентствами «Каритас Австрия» о Австрийским агентском развития.

Арменуи Мхоян