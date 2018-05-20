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В Международный день памяти жертв  СПИДа в Гюмри состоялась информационная акция и церемония  зажжения  свечей


В этом году Международный день памяти жертв  СПИДа отмечается 20 мая. Благотворительная  общественная организация «Армянский Каритас» в рамках программы «Профилактика ВИЧ/СПИД в постсоветских странах» на гюмрийской площади Вардананц организовала проведение информационной акции и церемонии  зажжения  свечей.  

Как  сообщила  Арменпресс координатор программы Анна Акопян, в Армении 3400 зараженных СПИДом, 60% из них знают об этом. Самый большой  показатель зарегистрированных (на 100.000 жителей) – в Ширакской области.

«Учитывая этот факт, проводится информационно-ознакомительная работа, особенно среди членов семей трудовых мигрантов. Основная роль принадлежит «Молодежному  клубу». Сегодня в мире  около 37 миллионов больных СПИДом. Зажжение  свечей в память жертв этой  болезни призвано вселить в  людях толерантность, а грядущим поколениям – знание  и уверенность», - сказала Анна Акопян.

Программа «Профилактика ВИЧ/СПИД в сельских общинах» проводится с 2012г., в рамках которой в 60 общинах Ширака проведена информационная работа, направленная на  повышение  уровня знаний о репродуктивном здоровье. Исследования на ВИЧ/СПИД и сопутствующих болезней  в  сельских общинах проводились анонимно и бесплатно.

Программа  «Профилактика ВИЧ/СПИД в постсоветских странах» - логическое  продолжение  предыдущей, которая проводится совместно с Грузией и «Одесской Каритас» и охватывает еще 60 сельских общин Ширакской области.

Программа  финансируется агентствами «Каритас Австрия» о Австрийским агентском развития.

 

Арменуи Мхоян

 




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