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Компания Lydian Armenia восстановила водоснабжение Гндеваза


В ходе  строительных работ в Амулсаре вечером 18 мая был повреждена одна из веток водоснабжения общины  Гндеваз – в нижней части 7-й строительной  платформы. В результате в подаваемую в общину  воду примешалась земля. Водоснабжение было прервано. Компания Lydian Armenia  уже  устранила неполадки и восстановила водоснабжение Гндеваза.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, Lydian Armenia в настоящее время проводит очистительные работы в водохранилище питьевой воды. Намечено завершить их к 20 мая.

Компания Lydian Armenia просит извинить за доставленные неудобства.  

«Сообщаем, что с целью проведения строительства дорог и иных инфраструктур Lydian Armenia привлекла около 10 армянских подрядчиков. За 2 года широкомасштабных строительных работ это уже третье повреждение водопровода. Подобные случаи со стороны подрядчика трудно исключить полностью. Тем не  менее для  Lydian Armenia такие  случаи понятны. Компания  готова обратиться к соответствующим органам для  проведения всестороннего исследования случившегося.

Lydian Armenia привлекла подрядчиков только для  строительных работ, а горно-добывающую деятельность Lydian Armenia будет проводить исключительно силами собственных специалистов», - говорится в сообщении.




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