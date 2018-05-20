Компания Lydian Armenia восстановила водоснабжение Гндеваза

В ходе строительных работ в Амулсаре вечером 18 мая был повреждена одна из веток водоснабжения общины Гндеваз – в нижней части 7-й строительной платформы. В результате в подаваемую в общину воду примешалась земля. Водоснабжение было прервано. Компания Lydian Armenia уже устранила неполадки и восстановила водоснабжение Гндеваза.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, Lydian Armenia в настоящее время проводит очистительные работы в водохранилище питьевой воды. Намечено завершить их к 20 мая.

Компания Lydian Armenia просит извинить за доставленные неудобства.

«Сообщаем, что с целью проведения строительства дорог и иных инфраструктур Lydian Armenia привлекла около 10 армянских подрядчиков. За 2 года широкомасштабных строительных работ это уже третье повреждение водопровода. Подобные случаи со стороны подрядчика трудно исключить полностью. Тем не менее для Lydian Armenia такие случаи понятны. Компания готова обратиться к соответствующим органам для проведения всестороннего исследования случившегося.

Lydian Armenia привлекла подрядчиков только для строительных работ, а горно-добывающую деятельность Lydian Armenia будет проводить исключительно силами собственных специалистов», - говорится в сообщении.