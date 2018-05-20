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На улице Давид-Бека столкнулись три автомобиля, есть трое пострадавших


20 мая в 07:22 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что  на ереванской улице Давид-Бека произошло ДТП - столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарных-спасателей и дежурная группа Центра медицины  катастроф, которая вскоре  вернулась за отсутствием необходимости.  

Выяснилось, что на улице Давид-Бека столкнулись  автомобили  ВАЗ-2106 (водитель Г.М),  Opel Astra  (водитель А.А.) и ИЖ-2715 (водитель А.Г.) 

До прибытия  спасателей водитель и пассажир Opel Astra были доставлены в МЦ «Эребуни».

Спасатели вытащили водителя ВАЗ-2106 из машины и поднесли к машине  скорой помощи. Он также был доставлен в МЦ «Эребуни».

Спасатели обесточили машину и  перекрыли подачу газа.




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