На улице Давид-Бека столкнулись три автомобиля, есть трое пострадавших

20 мая в 07:22 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что на ереванской улице Давид-Бека произошло ДТП - столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарных-спасателей и дежурная группа Центра медицины катастроф, которая вскоре вернулась за отсутствием необходимости.

Выяснилось, что на улице Давид-Бека столкнулись автомобили ВАЗ-2106 (водитель Г.М), Opel Astra (водитель А.А.) и ИЖ-2715 (водитель А.Г.)

До прибытия спасателей водитель и пассажир Opel Astra были доставлены в МЦ «Эребуни».

Спасатели вытащили водителя ВАЗ-2106 из машины и поднесли к машине скорой помощи. Он также был доставлен в МЦ «Эребуни».

Спасатели обесточили машину и перекрыли подачу газа.