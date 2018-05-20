Дожди и грозы будут сопровождаться усилением ветра — в отдельных районах возможен град

20 мая на значительной территории Армении, а 21-25 мая время от времени ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

20-21 мая понизится на 3-4 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 20 мая после полудня, а 21-25 мая время от времени ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.