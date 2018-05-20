Время в Ереване: 11:07:36,   20 Май

Дожди и грозы будут сопровождаться усилением ветра — в отдельных районах возможен град


20 мая на значительной территории Армении, а 21-25 мая время от времени  ожидаются  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20  м/с. В отдельных районах возможен град.

Ветер  юго-западный, скорость 3-8 м/с.

20-21 мая понизится на 3-4 градуса.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  в  Ереване 20 мая  после  полудня, а 21-25 мая время от времени  ожидаются  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20  м/с.




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