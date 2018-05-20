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Бако Саакян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной матери Вазгена Саркисяна - Греты Саркисян


20 мая Президент Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье Саркисянов в связи с кончиной Греты Саркисян.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в телеграмме говорится:

«С прискорбием воспринял весть о кончине Греты Саркисян, матери Национального героя Республики Армения, Героя Арцаха, Спарапета Вазгена Саркисяна.

Грета Саркисян известна нашему народу как образец добродетельной армянской женщины и матери, приверженной национальным ценностям, наделенной высокими человеческими и моральными достоинствами. На протяжении всей своей жизни она всецело посвятила себя семье и родине. Светлая память о матери Грете всегда будет яркой в сердцах тех, кто еe знает.

От имени народа Республики Арцах, властей и от себя лично выражаю искренние соболезнования и поддержку всем родственникам и друзьям покойной и желаю им мужества и крепости духа.

В этот момент глубокой скорби мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами о безвозвратной утрате".




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