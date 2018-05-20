Спикер  НС РА Ара Баблоян поздравил с юбилеем известную армянскую благотворительницу Луиз Симон Манукян

Спикер НС РА Ара Баблоян поздравил с 85-летним юбилеем известную армянскую благотворительницу Луиз Симон Манукян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата НС РА, в телеграмме говорится:

«Уважаемая госпожа Манукян,

Сердечно поздравляю Вас с 85-летием.

Велик Ваш вклад в создание образовательных и культурных структур в Диаспоре. В то же время Ваша деятельность неизменно была направлена на укрепление матери-родины. Особенно в бытность руководителем Всеобщего Армянского Благотворительного Союза, Вы оказали огромное содействие в исцелении ран родины после Спитакского землетрясения и Арцахской войны и осуществлении многих инициатив в независимой Армении.

Вы блестяще продолжили дело Вашего отца – проекты Национального героя Армении, великого благотворителя Алека Манукяна, которые воплощаются и сегодня. Ваш образ дочери и общественного деятеля должен стать примером для подрастающего поколения.

Желаю Вам здоровья, счастья и всех благ».