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Спикер  НС РА Ара Баблоян поздравил с юбилеем известную армянскую благотворительницу Луиз Симон Манукян


Спикер  НС РА Ара Баблоян поздравил с 85-летним юбилеем известную армянскую  благотворительницу Луиз Симон Манукян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата НС РА, в телеграмме  говорится:

«Уважаемая госпожа Манукян,

Сердечно поздравляю Вас с 85-летием.

Велик  Ваш вклад в создание образовательных и культурных структур в Диаспоре. В то же  время Ваша деятельность неизменно была направлена на укрепление  матери-родины. Особенно в бытность руководителем Всеобщего Армянского Благотворительного Союза, Вы оказали огромное  содействие в исцелении ран родины  после  Спитакского землетрясения  и Арцахской войны и осуществлении многих инициатив  в независимой  Армении.

Вы блестяще  продолжили дело Вашего отца – проекты Национального героя Армении, великого благотворителя  Алека Манукяна, которые  воплощаются и сегодня. Ваш образ дочери и общественного деятеля должен стать примером для  подрастающего поколения.

Желаю Вам здоровья, счастья и всех благ».

 




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