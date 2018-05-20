Мигран Арутюнян одержал первую победу в  ММА

Серебряный призер Олимпийских игр Мигран Арутюнян успешно стартовал и одержал первую победу в ММА.

Как передает Арменпресс, соперником Арутюняна был представитель Ирана Али Юсефи (6 побед, 3 поражения). Борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян одержал победу досрочно – заставив противника сдаться во втором раунде.

Это был первый поединок серебряного призера Олимпийских игр в ММА.