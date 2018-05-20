Время в Ереване: 11:07:36,   20 Май

Мигран Арутюнян одержал первую победу в  ММА


Серебряный призер Олимпийских игр  Мигран Арутюнян успешно стартовал и одержал первую победу в  ММА.

Как  передает Арменпресс, соперником Арутюняна был представитель Ирана Али Юсефи (6 побед, 3 поражения). Борец  греко-римского стиля  Мигран Арутюнян одержал победу досрочно – заставив противника сдаться во втором раунде.

Это был первый поединок серебряного призера Олимпийских игр в ММА.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации