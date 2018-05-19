Парк футбола открылся в центре Санкт-Петербурга

Председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович открыл Парк футбола на Пионерской площади в центре Санкт-Петербурга. Как сообщает Арменпресс об этом передает корреспондент ТАСС.

"Уважаемые гости, добро пожаловать <…> Петербург - девятый по счету город, где открылся Парк футбола. Следующий город - Калининград", - сказал Дворкович.

В церемонии открытия интерактивной площадки приняли участие председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович и бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самара, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород уже приняли у себя Парк футбола.