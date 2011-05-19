Анонс мероприятий на 21 мая
17:51, Май 19, 2018
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- 19.05-18:02 Парк футбола открылся в центре Санкт-Петербурга
- 19.05-17:51 Анонс мероприятий на 21 мая
- 19.05-17:37 Анонс мероприятий на 20мая
- 19.05-17:34 СМИ: в Марселе эвакуировали вокзал
- 19.05-17:25 Партия «Альтернатива для Германии» подала в суд на Ангелу Меркель
- 19.05-17:19 Президент Арцаха принял министра культуры РА Макунц
- 19.05-16:37 В Арцахе Давид Тоноян встретился с призывниками по проекту «Это я»
- 19.05-16:34 Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу
- 19.05-15:49 Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования председателю Госсовета Кубы
- 19.05-15:48 ЕС и Иран договорились о семинаре высокого уровня в Брюсселе
- 19.05-15:43 Президент Армен Саркисян направил поздравительную телеграмму Луиз Симон Манукян
- 19.05-15:22 В отделения полиции доставлены многочисленные уголовные «авторитеты» и «воры в законе»
- 19.05-14:07 Глава СНБ опроверг слухи о прибытии в Армению из США следователей FBI
- 19.05-13:55 В Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида понтийских греков
- 19.05-13:32 Никол Пашинян с супругой и младшими дочерьми в прямом подключении представил правительственную резиденцию
- 19.05-13:26 Азербайджан нарушил режим перемирия около 250 раз
- 19.05-13:13 Президент Армен Саркисян призвал ГарегинаЧукасзяна не вредить здоровью и прекратить голодовку
- 19.05-12:41 Пожар в точке питания в центре Еревана – пострадавших нет
- 19.05-12:31 В Японии перевернулся школьный автобус
- 19.05-12:27 Министры обороны и иностранных дел Армении посетили юго-западный участок границы
- 19.05-12:20 Врачи сообщили о состоянии выживших в авиакатастрофе на Кубе
- 19.05-11:52 Музейная ночь в Святом Престоле – экспонируются банкноты Первой республики
- 19.05-11:45 Раскрыто убийство молодого человека, чей труп найден связанным и сожженным – подозреваемый арестован
- 19.05-11:32 Валерий Осипян назначил новых заместителей начальника полиции
- 19.05-11:24 Факты о поборах в школе №189 Араик Арутюнян передаст начальнику полиции РА
- 19.05-11:15 Европейские индексы - 18-05-18
- 19.05-11:12 Министр ИД РА: Наша первоочередная задача — обеспечить безопасность Арцаха
- 19.05-11:12 Американские индексы - 18-05-18
- 19.05-11:09 Цены на цветные металлы - 18-05-18
- 19.05-11:07 Цены на драгоценные металлы - 18-05-18
- 19.05-11:05 Бако Саакян и ДавидТоноянряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества в данной сфере
- 19.05-11:00 Цены на нефть снизились - 18-05-18
- 18.05-21:47 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 42 случая преступлений
- 18.05-21:28 Президент Республики Арцах и глава МИД Армении обсудили взаимодействия двух армянских государств во внешнеполитической сфере
- 18.05-21:18 Штат Род-Айленд принял резолюцию в связи с 30-летием сумгаитских погромов
21:40, 13.05.2018
Просмотрели 6084 раз В письме Пашиняну Леонтьев принес извинения за свой неподобающий комментарий — пресс-служба премьера
18:33, 14.05.2018
Просмотрели 1089 раз Программа нового правительства Армении не предусматривает концептуального изменения внешнеполитических направлений: Никол Пашинян
23:15, 13.05.2018
Просмотрели 1041 раз Армяно-российские отношения будут более братскими: делегация во главе с премьер- министром Армении прибыла в Сочи
17:32, 14.05.2018
Просмотрели 966 раз Арцахский вопрос – не территориальный спор, а борьба за самоопределение и свободу: Э.Шармазанов вице-спикеру парламента Швеции
12:03, 14.05.2018
Просмотрели 944 раз Левон Тер-Петросян прокомментировал заявления Никола Пашиняна и Вигена Саргсяна о том, что Армения является стороной карабахского конфликта