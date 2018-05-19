Партия «Альтернатива для Германии» подала в суд на Ангелу Меркель

Правоконсервативная немецкая партия «Альтернатива для Германии» подала в Конституционный суд жалобу на канцлера страны Ангелу Меркель из-за проводимой ею миграционной политики, как передает Арменпресс со ссылкой на РБК, сообщает издание Zeit со ссылкой на адвоката Стефана Бранднера, представляющего интересы партии.

По словам Бранднера, решение Меркель открыть границу с Австрией для беженцев в сентябре 2015 года было принято с нарушениями. В «Альтернативе для Германии» считают, что в ходе разработки миграционной политики правительство нарушило право бундестага на участие в ее создании. Адвокат отметил, что в Конституционный суд города Карсруэ свои претензии партия передала еще 14 апреля.«Этот иск может изменить мир, и он изменит мир, если он преуспеет», — сказал Бранднер.В сентябре 2015 года канцлер Германии Ангела Меркель согласилась пустить в свою страну беженцев с Ближнего Востока. За 2015 год в страну въехали более миллиона беженцев. Спустя два года, в 2017 году, в бундестаге заявили, что решение канцлера идет вразрез с Конституцией Германии, согласно которой подобные действия можно совершать только после голосования в парламенте.