Президент Арцаха принял министра культуры РА Макунц

Президент Арцаха Бако Саакян 19 мая принял министра культуры Армении РА ЛилитМакунц.

Поздравив ЛилитМакунцс назначением на ответственную должность,Бако Саакян пожелал ей плодотворной работы.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой участвовал министр культуры по вопросам молодежи и туризма Арцаха Сергей Шахвердян, обсуждался ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в сфере культуры.