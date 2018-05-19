Время в Ереване: 11:07:36,   19 Май

Президент Арцаха принял министра культуры РА Макунц


Президент Арцаха Бако Саакян 19 мая  принял министра культуры Армении РА ЛилитМакунц.

Поздравив ЛилитМакунцс назначением на ответственную должность,Бако Саакян пожелал ей плодотворной работы.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой участвовал министр культуры по вопросам молодежи и туризма Арцаха Сергей Шахвердян, обсуждался ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в сфере культуры.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации