ЕС и Иран договорились о семинаре высокого уровня в Брюсселе

ЕС и Иран договорились провести третий семинар высокого уровня по ядерному сотрудничеству состоится в Брюсселе в конце ноября 2018 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров еврокомиссара по энергетике и главы иранской организации по атомной энергетике.

В субботу в Тегеране состоялась встреча еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньете и главы организации по атомной энергетике Ирана Али Акбара Салехи.

Стороны договорились, что "третий семинар высокого уровня по ядерному сотрудничеству состоится в Брюсселе в конце ноября 2018 года".