Президент Армен Саркисян направил поздравительную телеграмму Луиз Симон Манукян

Президент Армен Саркисян направил поздравительную телеграмму известному благотворителю, почетному члену Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан» госпоже Луиз Симон Манукян в связи с 85-летием.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

В послании говорится:

«Дорогая Луиз,

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем.

В Армении, Арцахе и Диаспоре Вас знают и ценят как уважаемого благотворителя и патриота.

Верная семейным традициям, Вы, как и Ваши преданные родине родители – Национальный герой Армении Алек Манукян и госпожа Мари Манукян, всегда были преданы Родине, Армянской церкви и армянскому народу. Ваш личный вклад был преумножен деятельностью внутри Всеобщего Армянского Благотворительного Союза.

И сегодня Вы, как известный благотворитель, почетный член Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан», всегда находитесь рядом с нами и со своей Родиной, в связи с чем, уважаемая госпожа Луиз, примите мои искренние слова признательности и уважения.

Еще раз поздравляю с юбилеем и желаю Вам крепкого здоровья и всех благ».