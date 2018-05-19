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Президент Армен Саркисян направил поздравительную телеграмму Луиз Симон Манукян


Президент Армен Саркисян направил поздравительную телеграмму известному  благотворителю, почетному  члену Совета  попечителей Всеармянского фонда «Айастан»  госпоже Луиз Симон Манукян в  связи с 85-летием.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

В послании говорится:

«Дорогая Луиз,

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем.

В   Армении, Арцахе и Диаспоре  Вас знают и ценят как уважаемого благотворителя и патриота.

Верная семейным традициям, Вы, как и Ваши преданные родине  родители – Национальный герой  Армении Алек Манукян и госпожа Мари Манукян, всегда были преданы Родине, Армянской церкви и армянскому  народу. Ваш личный вклад был преумножен деятельностью внутри Всеобщего Армянского Благотворительного Союза.

И сегодня Вы, как известный  благотворитель, почетный  член Совета  попечителей Всеармянского фонда «Айастан», всегда находитесь рядом с нами и со своей  Родиной, в связи с чем, уважаемая госпожа Луиз, примите мои искренние  слова признательности и уважения.

Еще раз поздравляю с юбилеем и желаю Вам крепкого здоровья и всех благ».

 




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