Глава СНБ опроверг слухи о прибытии в Армению из США следователей FBI

Глава СНБ РА Артур Ванецян опроверг слух о прибытии в Армению из США следователей FBI.

«В Армении нет следователей FBI», - как передает Арменпресс, сказал Ванецян.

Некоторые армянские СМИ на днях распространили информацию о прибытии в РА группы следователей FBI: «Они будут расследовать незаконный вывод капитала из Армении».

На просьбу Арменпресс прокомментировать это, в посольстве США в РА ответили: «В интересах нашей политики мы не вправе утверждать, опровергать или обсуждать информацию о расследованиях правовых органов».

ИА попыталось также уточнить эти сведения в Генпрокуратуре РА. «Относительно визита группы с указанной целью у прокуратуры РА нет информации», - сообщили в Генпрокуратуре.