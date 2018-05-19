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Глава СНБ опроверг слухи о прибытии в Армению из США следователей FBI


Глава СНБ РА Артур Ванецян  опроверг слух о прибытии в Армению из США следователей FBI.

«В Армении нет следователей FBI», - как передает Арменпресс, сказал Ванецян.

Некоторые армянские  СМИ  на днях распространили информацию о прибытии в  РА  группы следователей FBI: «Они будут расследовать незаконный вывод капитала из Армении».

На просьбу  Арменпресс прокомментировать это, в посольстве США  в  РА  ответили: «В интересах нашей политики мы  не вправе утверждать, опровергать или обсуждать информацию о расследованиях правовых органов».

ИА  попыталось также уточнить эти сведения в Генпрокуратуре  РА. «Относительно визита  группы с указанной целью у прокуратуры РА нет информации», - сообщили в Генпрокуратуре.




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