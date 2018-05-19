Представители нацменьшинств Армении в Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида понтийских греков.

Как передает Арменпресс, на церемонии присутствовали глава курдской общины Князь Гасанов, глава ассирийской общины Арсен Михайлов, глава езидской общины Рустам Махмудян.

Здесь же присутствовал вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов и депутат от РПА ТачатВардапетян.

Представители нацменьшинств и депутаты возложили цветы к Мемориалу жертв Геноцида, после чего был отслужен молебен.

Эдуард Шармазанов в беседе с журналистами отметил, что еще в 2015г. парламент Армении единогласно признал Геноцид понтийских греков. «Для меня большая честь, что основным докладчиком был я. Мы с нашими греческими и кипрскими коллегами проводим последовательную и успешную работу против отрицания. Греция и Кипр единодушно осудили позицию отрицания Турции, но этого недостаточно. Мы должны обеспечить единство греческой, ассирийской и армянской диаспор в борьбе против турецкого отрицания», - сказал он.

По его словам, пока не искоренено отрицание, есть и опасность повторения геноцидов: «Более того, результатом отрицания стали сумгаитские погромы 88 года, Апрельская война, развязанная Азербайджаном. Но мы народ-борец, и мы будем бороться и дальше. Мы победим, потому что с нами Бог, потому что мы ратуем за свободу и права человека».

Шармазанов подчеркнул, что для него 24 апреля и 19 мая – это символы возрождения. «Это для меня не дни слез и скорби, а дни осмысления, дни национального единения. Я потомок жертв геноцидов армян и греков. С отцовской стороны я грек, а с материнской – армянин, я считаю себя на 100 процентов греком и на 100 процентов армянином. И это придает мне двойную силу в борьбе за признание двух геноцидов – армян и греков», - сказалШармазанов.

24 марта 2015г. парламент Армении единогласно принял резолюцию, осуждающую Геноцид понтийских греков и ассирийцев в Османской империи. Резолюцию единогласно приняли 117 депутатов. Геноцид понтийских греков официально признали и осудили Греция, Кипр, Швеция.