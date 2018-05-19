Азербайджан нарушил режим перемирия около 250 раз

За период 13-19 мая на линии соприкосновенияарцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялась относительно спокойная обстановка.

Об этом Арменпресс сообщили из пресс-службы МО Арцаха.

В указанный период противник нарушил режим перемирия около 250 раз, произведя по армянским позициям более 2000 выстрелов.

«Помимо указанных нарушений, на восточном участке линии соприкосновения Азербайджан применил станковый автоматический гранатомет (6 сн.).

Передовыечасти Армии обороны Арцаха уверенно несут боевую вахту, прибегая к ответным действиям исключительно в случае необходимости», - говорится в сообщении