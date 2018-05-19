Президент Армен Саркисян призвал ГарегинаЧукасзяна не вредить здоровью и прекратить голодовку

Президент Армен Саркисян призвал председателяинициативы «Учредительный парламент»ГарегинаЧукасзяна не вредить здоровью и прекратить голодовку.

Как передает Арменпресс, вечером 18 мая президент посетил ГарегинаЧукасзяна во дворе Матенадарана.

Армен Саркисян и родители Чукасзяна давние знакомые, они дружат семьями.

Председатель инициативы «Учредительный парламент» ГарегинЧукасзян был арестован в 2015г. – за подготовку массовых беспорядков в преддверии 24 апреля. Через несколько дней он отпущен под подписку о невыезде. После этого Чукасзян не являлся в органы, проводящие следствие по делу. Оказалось, что он сменил место жительства без ведома органов, нарушив тем самым условия меры пресечения. Решением суда в отношении Чукасзяна мерой пресечения был принят арест, объявлен розыск.

24 апреля 2018г. при подъеме на Цицернакаберд он был задержан, а после – арестован. Депутаты от фракции «Выход» Арарат Мирзоян и Лена Назарян представили поручительство для изменения меры пресечения в отношении ГарегинаЧугасзяна.Он был освобожден.24 апреля Чукасзян объявил бессрочную голодовку.