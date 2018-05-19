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Президент Армен Саркисян призвал ГарегинаЧукасзяна не вредить здоровью и прекратить голодовку


Президент Армен Саркисян призвал председателяинициативы «Учредительный парламент»ГарегинаЧукасзяна не вредить здоровью и прекратить голодовку.

Как  передает Арменпресс, вечером 18 мая президент посетил ГарегинаЧукасзяна во дворе  Матенадарана.

Армен Саркисян и родители Чукасзяна давние знакомые, они дружат семьями. 

Председатель  инициативы «Учредительный парламент» ГарегинЧукасзян был арестован в 2015г. – за подготовку массовых беспорядков в преддверии 24 апреля. Через несколько дней он отпущен под подписку о невыезде.  После  этого Чукасзян не  являлся в органы, проводящие  следствие  по делу. Оказалось, что он сменил место жительства без ведома  органов, нарушив  тем самым  условия  меры  пресечения. Решением суда в отношении Чукасзяна мерой пресечения был принят арест, объявлен розыск.       

24 апреля 2018г. при подъеме на Цицернакаберд он был задержан, а после – арестован. Депутаты от фракции «Выход» Арарат Мирзоян и Лена Назарян представили поручительство для изменения меры пресечения в отношении ГарегинаЧугасзяна.Он был освобожден.24 апреля Чукасзян объявил бессрочную голодовку.




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