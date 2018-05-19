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Пожар в точке питания в центре Еревана – пострадавших нет


Утром 19 мая полностью сгорел пищевой ларек на пр.Баграмяна в Ереване.

Как  передает с места  происшествия  корреспондент Арменпресс, огонь повредил также рекламные щиты  над ларьком.

В МЧС РА сообщают, что сигнал о пожаре  поступил в службу  911 в 10:05 часов. 

«На место выехали 2  боевых расчета пожарно-спасательной  службы МЧС РА.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в ларьке  на пр.Баграмяна.

Огонь купирован в 10:16часов, потушен в 10:22.  В ларьке (5 кв/м) полностью сгорел инвентарь и соседний  рекламный щит (4кв/м).пострадавших  нет», говорится в сообщении МЧС.




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