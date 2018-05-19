Пожар в точке питания в центре Еревана – пострадавших нет

Утром 19 мая полностью сгорел пищевой ларек на пр.Баграмяна в Ереване.

Как передает с места происшествия корреспондент Арменпресс, огонь повредил также рекламные щиты над ларьком.

В МЧС РА сообщают, что сигнал о пожаре поступил в службу 911 в 10:05 часов.

«На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в ларьке на пр.Баграмяна.

Огонь купирован в 10:16часов, потушен в 10:22. В ларьке (5 кв/м) полностью сгорел инвентарь и соседний рекламный щит (4кв/м).пострадавших нет», говорится в сообщении МЧС.