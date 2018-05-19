В Японии перевернулся школьный автобус

Школьный автобус перевернулся недалеко от поселка Оирасэ в префектуре Аомори на севере главного японского острова Хонсю, около 30 человек госпитализированы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местное пожарное управление, в ведении которого находится служба скорой помощи. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



По предварительной информации, инцидент произошел около 09.35 по местному времени (03.35 мск). Школьный автобус перевозил футбольную команду из частной школы города Хатинохэ в префектуре Аомори.

Точная причина дорожно-транспортного происшествия пока не установлена. Предположительно, автобус пытался уйти от столкновения с другим автомобилем, пробил барьерное ограждение и перевернулся на бок.

Госпитализированы около 30 человек с разными травмами. Агентство отмечает, что все они находятся в сознании.